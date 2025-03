POL-WL: Jugendlicher bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Seevetal/Ramelsloh - Motorradteile aus Garage gestohlen

Heidenau (ots) - Am frühen Montagmorgen, 17.03.2025, in der Zeit zwischen 03:15 und 06:45 Uhr, sind bislang unbekannte Täter zunächst in ein Einfamilienhaus in der Tostedter Straße in Heidenau eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten dort unter anderem die Schlüssel eines weißen BMW, der vor dem Haus geparkt war. An dem Auto waren die Kennzeichen MZ-TP 525 angebracht. Es handelt sich um einen BMW 320 d, der im ...

