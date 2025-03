Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet und zwei Beamtinnen verletzt ++ Neu Wulmstorf - Bei Wohnungseinbruch überrascht ++ Buchholz/Dibbersen - Zusammenstöße im Gegenverkehr

Buchholz (ots)

Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet und zwei Beamtinnen verletzt

Ein 26-jähriger Mann hat gestern, 17.03.2025, für einen Polizeieinsatz am Bahnhof gesorgt. Gegen kurz nach 21 Uhr war er in einem Discounter an der Lindenstraße dabei beobachtet worden, wie er eine Wodkaflasche in seine Jacke steckte und damit durch den Kassenbereich ging. Am Ausgang wurde er vom Personal angehalten. Die Flasche gab er wieder heraus, flüchtete dann aber in Richtung Bahnhof. Beamte sahen ihn und nahmen die Verfolgung auf. In einem Metronom am Bahnsteig konnte der Mann schließlich ergriffen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand. Letztlich musste der Mann von mehreren Beamten fixiert und über den Bahnsteig zum Streifenwagen getragen werden, weil er sich gegen die Maßnahmen sperrte. Auch auf der Dienststelle schlug und trat der Mann weiter um sich. Zwei 27 und 40 Jahre alte Polizistinnen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Der 26-Jährige blieb in Gewahrsam. Da er mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Gegen den 26-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Bei Wohnungseinbruch überrascht

In der Wilhelm-Busch-Straße hat eine Frau versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzubrechen. Gegen 12:10 Uhr klingelte es mehrfach an der Wohnungstür eins Geschädigten. Als dieser etwas verzögert an die Tür gehen wollte, wurde diese gerade von außen geöffnet. Vor ihm stand eine ca. 40 Jahre alte Frau, die mit einer Mütze und einem medizinischen Mundschutz maskiert war. Als sie den Geschädigten erblickte, drehte sie sich wortlos um und lief durchs Treppenhaus nach draußen. Dort warteten zwei weitere Frauen, mit denen die Unbekannte flüchtete. Wie die Frau die Tür öffnen konnte, ist noch unklar.

Alle drei Frauen waren ca. 165 cm groß und zwischen 40 und 45 Jahren alt. Eine Frau hatte eine schlanke Statur und trug eine blaue Jacke. Die anderen beiden waren eher kräftig und mit hellen Mänteln bekleidet.

Hinweise zu dem Trio nimmt die Polizei in Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040 33441990 entgegen.

Buchholz/Dibbersen - Zusammenstöße im Gegenverkehr

Ein 48-jähriger Mann hat gestern, 17.03.2025, einen Verkehrsunfall auf der B75 verursacht. Gegen kurz nach 16 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes, von der Autobahnanschlussstelle Dibbersen kommend, auf der B75 in Richtung Buchholz unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet er dabei in die Gegenfahrspur und kollidierte zuerst mit dem Ford eines 32-jährigen Mannes und danach mit dem BMW eines 61-Jährigen. Die Beteiligten blieben unverletzt. Der Mercedes und der Ford mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell