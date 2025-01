Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebe entwenden Werkzeuge

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hohe Oststraße und Bischof-Dietrich-Straße;

Tatzeit: 05.01.2025, 18.00 Uhr, bis 06.01.2025, 06.30 Uhr;

Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben bislang unbekannte Täter in Borken. Auf der Hohen Oststraße gingen die Einbrecher in der Nacht zum Montag einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Master an. Auf der Bischof-Dietrich-Straße war im gleichen Zeitraum ein Mercedes Sprinter im Fokus der Unbekannten. Aus beiden Fahrzeugen wurden Werkzeuge entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell