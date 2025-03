Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Taschendiebe schlugen gleich dreimal zu ++ Harmstorf - Feuer am Grünstreifen

Tostedt (ots)

Taschendiebe schlugen gleich dreimal zu

Im Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte waren Taschendiebe gestern, 20.3.2025, gleich dreimal erfolgreich. In der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr traf es eine 70-jährige Frau, deren Geldbörse aus der am Körper getragenen Handtasche entwendet wurde. Nur eine halbe Stunde später war eine 60-jährige Kundin betroffen. Auch sie hatte die Geldbörse in ihrer Handtasche bei sich. Zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr wurde eine 76-jährige Frau bestohlen, die ebenfalls ihre Geldbörse in der Handtasche bei sich führte. Die Täter gingen so geschickt vor, dass die Taten nicht unmittelbar bemerkt wurden.

Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei in Tostedt unter der Tel.-Nr. 04182 404270 entgegen.

Harmstorf - Feuer am Grünstreifen

Gestern Abend, 20.3.2025, gegen 21:20 Uhr, bemerkte ein Zeuge drei brennende Stellen auf einem Grünstreifen an der Beekstraße, unweit der Einmündung in die Straße Im Dorfe. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr und begann, die brennenden Stellen zu löschen.

Durch den Brand wurden Holzpfosten eines Zaunes beschädigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell