Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Möglicherweise gestohlene Handtasche aufgefunden - Polizei sucht Zeugen ++ Jesteburg - Schalldämpfer von PKW abmontiert und gestohlen ++ Seevetal/A1 - Sprinter abgedrängt

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

Möglicherweise gestohlene Handtasche aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Bereits am 27. Januar war einer Frau in Jesteburg beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendet worden. Neben einigen hundert Bargeld hatte die Frau auch sämtliche Papiere in der Geldbörse dabei. Ein Täter konnte seinerzeit nicht ermittelt werden.

Am 23. Februar meldete sich ein Zeuge aus Buchholz, dem in der Poststraße in einem Beet eine Geldbörse aufgefallen war. Darin befanden sich noch zahlreiche Papiere der Geschädigten aus Jesteburg. In diesem Zusammenhang gab der Zeuge an, bereits Ende Januar eine schwarze Handtasche auf seinem Grundstück aufgefunden zu haben. Auch diese gab er nun bei der Polizei ab.

Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche in Lederoptik. Die Tasche ist von der Marke Bershka und hat silberfarbene Ketten als Tragegriffe. Die Polizei vermutet, dass auch diese Handtasche zuvor gestohlen worden war, konnte sie aber bislang keiner Straftat zuordnen.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Jesteburg - Schalldämpfer von PKW abmontiert und gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 21.3.2025, 12 Uhr und Samstag, 17 Uhr haben sich Diebe in der Straße Schwalbenhöhe an einem VW zu schaffen gemacht. Die Täter demontierten von dem in einem Carport abgestellten PKW den Schalldämpfer und entwendet diesen.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit entsprechende "Arbeiten" aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei zu melden.

Seevetal/A1 - Sprinter abgedrängt

Im Bereich des Horster Dreiecks, auf der Verbindung von der A7 zur A1, Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Sonntag, 23.3.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr war ein 52-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter im dortigen Baustellenbereich unterwegs. Als sich links von ihm ein weißer Passat in die Fahrspur drängte, wich der Mann nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei überfuhr er sechs Warnbarken der Baustellenabsperrung und zog sich einen Schaden am Fahrzeug zu. Der Fahrer des weißen Passats setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Autobahnpolizei Winsen sucht Zeugen, die Angaben zu dem weißen VW Passat oder zu dem Unfallhergang machen können. Die Telefonnummer lautet 04171 796200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell