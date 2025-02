Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau übergibt zweimal größere Bargeldsummen nach Schockanruf

Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Dienstag (18. Februar) erhielt eine Frau aus Herzogenrath gegen 16.15 Uhr einen Anruf von einer unbekannten weiblichen Person, die sich als Kriminalbeamtin vorstellte und angab, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Damit die Tochter auf Kaution freikommen könne, müsse Bargeld in einem Notariatsbüro hinterlegt werden. Die 55-Jährige organisierte das Geld, eine sechsstellige Summe, und fuhr zu einem vereinbarten Treffpunkt in Hückelhoven. Das Telefonat wurde aufrechterhalten, bis schließlich gegen 19.40 Uhr die Geldübergabe auf der Parkhofstraße erfolgte. Der Abholer war zirka 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er hatte kurze dunkle lockige Haare trug eine dunkle Jacke und wirkte südländisch. Die Anrufer setzten die 55-Jährige weiter unter Druck und forderten mehr Geld. Es gelang ihnen, die Herzogenratherin dazu zu bewegen, nach Hause zu fahren und einen weiteren sechsstelligen Betrag an Bargeld zu holen, den sie an derselben Örtlichkeit gegen 19.50 Uhr an denselben Abholer übergab. Erst später in einem Telefonat mit ihrerTochter bemerkte die Frau, dass sie betrogen wurde und erstattete bei er Polizei eine Anzeige. Zur Klärung der Tat fragt die Polizei: Wer hat zwischen 17 und 21 Uhr im Bereich der Parkhofstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder hat in diesem Zeitraum mit einem technischen Gerät Aufzeichnungen gefertigt, die für die Ermittlungen von Belang sein könnten? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

