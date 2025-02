POL-HS: Polizei sucht Eigentümer von Armbanduhren

Kreis Heinsberg (ots) - Die Polizei Heinsberg führte am Dienstag (18. Februar) in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden durch. Die Kontrollen erfolgten nach vorheriger Analyse der Verkehrsunfallentwicklung an gezielt ausgewählten Örtlichkeiten im Kreisgebiet. Weiterhin wurden verschiedene Beschwerdestellen im Rahmen des Sondereinsatzes ...

mehr