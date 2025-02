POL-HS: Verkehrskontrollen durch die Polizei

Wegberg-Moorshoven (ots) - Am Dienstagabend (18. Februar) ereignete sich auf der Straße Am alten Schlagbaum ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Gegen 19.30 Uhr war ein 39 Jahre alter Mann mit seinen beiden Kindern in einem Pkw auf der Straße Am alten Schlagbaum aus Richtung Beeck kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven unterwegs. In Höhe eines Hotels geriet der Mönchengladbacher mit seinem Wagen ...

