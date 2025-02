Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vier verletzte Personen nach Zusammenstoß zweier Pkw

Wegberg-Moorshoven (ots)

Am Dienstagabend (18. Februar) ereignete sich auf der Straße Am alten Schlagbaum ein Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Gegen 19.30 Uhr war ein 39 Jahre alter Mann mit seinen beiden Kindern in einem Pkw auf der Straße Am alten Schlagbaum aus Richtung Beeck kommend in Fahrtrichtung Rath-Anhoven unterwegs. In Höhe eines Hotels geriet der Mönchengladbacher mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Wagen eines 24-jährigen Erkelenzers zusammen. Durch die Kollision wurden alle vier Personen leicht verletzt. Die Kinder sowie der Erkelenzer wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das Verkehrskommissariat Heinsberg hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell