Hückelhoven-Ratheim (ots) - Zwischen dem 1. Februar (Samstag) und dem 14. Februar (Freitag) drangen unbekannte Personen gewaltsam in einen Kellerverschlag eines an der Stolzbergstraße gelegenen Mehrfamilienhauses ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Feuerkorb und eine Schaufel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr