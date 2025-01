Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Landrat stellt neue Bezirksbeamte für Dinslaken vor!

Dinslaken (ots)

Landrat Ingo Brohl stellt Polizeihauptkommissar Dirk Ratzkowski und Polizeihauptkommissar Thorsten Ippendorf als neue Bezirksbeamte für die Stadt Dinslaken vor.

PHK Dirk Ratzkowski und PHK Thorsten Ippendorf heißen die beiden neuen Bezirksbeamten in der Stadt Dinslaken. Sie sind Nachfolger von PHK Ralf Bruch (Ruhestand) und PHK Markus Rademacher (neuer Aufgabenbereich).

Jeder der neuen Beamten hat einen festen Bezirk, für den er zuständig ist. Den größten Teil ihrer Dienstzeit sollen die "Dorfsheriffs" in ihrem Bezirk unterwegs sein und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten und Vereine sein.

PHK Dirk Ratzkowski übernimmt den Ortsteil Dinslaken-Bruch PHK Throsten Ippendorf ist zuständig für den Ortsteil Dinslaken-Hiesfeld

Telefonisch sind die beiden über die Wache in Dinslaken zu erreichen: 02064/622-1844 oder 02064/622-1841.

Wer sind die neuen Bezirksbeamten?

Polizeihauptkommissar Dirk Ratzkowski ist 54 Jahre alt. Nach seiner ersten Ausbildung als Bergmann auf der Schachtanlage in Dinslaken-Lohberg, ging es 12 Monate zum Grundwehrdienst der Bundeswehr. Im Oktober 1991 hat er seine Ausbildung bei der Polizei NRW in Essen begonnen. Dann ging es ein halbes Jahr zur Flughafen-Wache Köln-Bonn und im Oktober 1994 zur Einsatzhundertschaft nach Duisburg. Seit 1996 hat er seinen Dienst auf den Polizeiwachen in Dinslaken und Hünxe versehen. Seit September vergangenen Jahres ist er als Bezirksbeamter in Dinslaken unterwegs.

Dirk Ratzkowski ist verheiratet und spielt in seiner Freizeit gerne Schach und arbeitet im Garten. Er freut sich auf seine neue Aufgabe, besonders auf die Arbeit mit Jugendlichen und Kindern.

Polizeihauptkommissar Thorsten Ippendorf ist 53 Jahre alt. Im Alter von 24 Jahren hat er 1995 seine Ausbildung in Bochum begonnen und ist dann 1997 zur Altstadtwache Düsseldorf versetzt worden. Im Jahr 2003 kam er dann zur Kreispolizeibehörde Wesel und versah seinen Dienst in der Wache in Moers, im Jahr 2004 ging es dann zur Wache nach Dinslaken. Dort war er bis April 2024 im Wach- und Wechseldienst tätig. Dann durfte er zum Bezirksdienst Dinslaken mit dem Bereich Hiesfeld wechseln.

PHK Thorsten Ippendorf ist mit einer Polizeibeamtin verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, im Alter von 3 und 6 Jahren. Fußball ist ein großes Hobby von "Ippi". Zwischen 1977 und 2018 war er Mitglied im Fußballverein TV Jahn Hiesfeld. Dadurch kennen ihn auch viele Bürgerinnen und Bürger in "seinem" Stadtteil Hiesfeld.

Thorsten Ippendorf hat Spaß an seiner neuen Aufgabe: "Der Kontakt mit den Leuten und natürlich auch der Umgang mit Kindern macht mir sehr viel Spaß. Das Aufgabenfeld für den Bezirksdienst-Beamten hat mich generell sehr interessiert".

