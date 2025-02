POL-HS: In Kellerverschlag eingebrochen

Geilenkirchen (ots) - Am Samstagabend (15. Februar) wurden Polizei und Feuerwehr gegen 21 Uhr über einen Brand in einer Wohnung in der Heinestraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Kind zuvor mit einem Böller im Schlafzimmer gespielt. Hierbei entzündete sich die Matratze. Die Flamen beschädigten die Fensterscheibe und die Balkontür. Zudem entstanden an den Wänden Gebäudeschäden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. ...

