POL-F: 241129 - 1150 Frankfurt - Sachsenhausen: Diebstahl in Kiosk: Täter flüchtet nach Pfefferspray-Attacke - Polizei sucht Zeugen

(lo) Am Donnerstagabend (21. November 2024) kam es in einem Kiosk in der Hedderichstraße zu einem Diebstahl, der in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 18.35 Uhr ein bislang unbekannter Täter das Geschäft, entnahm mehrere Waren aus den Regalen und steckte sie in seine Jackentasche.

Ein Zeuge, der sich ebenfalls im Kiosk aufhielt, bemerkte den Diebstahl und informierte den 37-jährigen Kioskinhaber. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen dem Dieb und dem Geschädigten, das in eine Rangelei mündete. Dabei zog der Tatverdächtige ein Pfefferspray aus seiner Kleidung und sprühte es in Richtung des Ladeninhabers, der eine Halsreizung davontrug.

Anschließend floh er in Richtung Südbahnhof, stieg in eine einfahrende S-Bahn und entkam in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim örtlichen 08. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 755 10800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

