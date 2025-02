Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kindergarten

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Einbrecher drangen am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend (14. Februar), 18.30 Uhr, und Montagmorgen (17. Februar), 05.45 Uhr, gewaltsam in einen an der Mühlenstraße gelegenen Kindergarten ein. Ob die Täter Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell