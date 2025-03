Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brennender Schwertransport im Horster Dreieck ++ Seevetal/A1 - Unfall bei Spurwechsel ++ Winsen - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen ++ u.w.M.

Seevetal/A7 (ots)

Brennender Schwertransport im Horster Dreieck

Heute, 27.3.2025, gegen kurz nach 4 Uhr, geriet ein 62-Tonnen-Schwertransport, der auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war, in Brand. Das Fahrzeug befand sich auf der Verbindungsfahrbahn von der A7 zur A1, im Bereich des Horster Dreiecks. Der Fahrer stoppte den Sattelzug und schaffte es noch, die Zugmaschine vom Auflieger abzukoppeln. Der Brand hatte im Bereich des hinteren linken Reifens begonnen. Die Feuerwehr Ohlendorf löschte die Flammen ab. Am Auflieger entstand dennoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Inwieweit die Ladung, ein Kübeltransporter für Schlacke, ebenfalls Schaden genommen hat, ist noch unklar.

Der Verkehr in Richtung A1 kann seit 7 Uhr einspurig an dem Auflieger vorbeifahren, allerdings ist die Zufahrt zur A 39 bis zum Abschluss der Bergung nicht möglich. Diese soll gegen 15:00 Uhr beginnen. Dann müssen zwei Kräne die Ladung auf einen anderen Auflieger umladen.

Seevetal/A1 - Unfall bei Spurwechsel

Auf der A1, Fahrtrichtung, Hamburg, kam es heute, 27.3.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 5:55 Uhr fuhr eine 24-jährige Frau an der Anschlussstelle Hittfeld mit ihrem PKW auf die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg auf. Hierbei wechselte sie zügig auf den linken Fahrstreifen, übersah dabei aber den dort fahrenden PKW eines 65-jährigen Mannes. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Frau geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern, prallte schließlich gegen die Mittelschutzplanke und blieb dort stehen.

Die Unfallverursacherin und der 65-Jährige wurden leicht verletzt. Möglicherweise touchierte der Wagen der 24-Jährigen im Schleudervorgang noch leicht einen Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Hierzu sucht die Autobahnpolizei weitere Zeugen. Die Telefonnummer lautet 04171 796200.

Winsen - Radfahrer bei Sturz schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Am Mittwoch, 26.3.2025, gegen 15:10 Uhr, kam es in der Brahmsallee zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten einen verletzten Radfahrer, der in Höhe des ehemaligen Postgeländes auf der Fahrbahn liege und am Kopf verletzt sei. Der 17-jährige Radfahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Unmittelbare Unfallzeugen konnte die Polizei vor Ort nicht feststellen, weswegen unklar ist, ob der Jugendliche alleinbeteiligt gestürzt war, oder es einen weiteren Beteiligten gibt.

Die Polizei Winsen bittet Zeugen, die weitere Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 zu melden.

Stelle - Mit Kleintransporter unter der Brücke hängen geblieben

Auf der Straße Hinter der Bahn kam es am Mittwochnachmittag, 26.3.2025, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 16:50 Uhr versuchte ein 50-jähriger Mann mit einem Opel Movano unter dem Brückenbauwerk der Bahn hindurch zu fahren. Allerdings beachtete er dabei nicht die Durchfahrthöhe und blieb mit seinem Transporter stecken. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Kleintransporter entstand nach erster Einschätzung ein Totalschaden.

Die Bergung des Fahrzeugs zog sich bis in die Abendstunden hin. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell