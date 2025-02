POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

Wörth am Rhein OT Schaidt (ots) - Im Zeitraum vom 09.02.2025 gegen 23:45 Uhr bis zum 10.02.2025 gegen 18:00 Uhr brachen Unbekannte in das Pfarrheim in Schaidt ein. Hierbei wurde ein Fenster im Bereich der Hofeinfahrt gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt in das Objekt verschafft. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter ...

