Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 28.03.2025, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Rosengarten OT Eckel - Diebstahl eines Akkordeons

Am Mittwochabend kam es im Buschwindröschenweg zum Diebstahl eines Akkordeons. Hierbei nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Eigentümerin und entwendeten das neben einem Carport abgestellte Musikinstrument.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/620115).

Rosengarten OT Klecken-Hainbuch - Komplettentwendung eines BMW X 5

In der Freitagnacht wurde durch unbekannte Täter ein BMW X5 aus der Straße Lerchenweg entwendet. Der Gesamtschaden wird dabei auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Seevetal Tel.: 04105/620115).

Seevetal (A 1, RF Hamburg, AS Hittfeld) - Betrunken und ohne Führerschein

Am Freitagnachmittag befuhr ein 43-Jähriger aus dem Heidekreis mit seinem blauen Pkw-Ford die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg. Dieser gefährdete durch seine unsichere Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. Bei der anschließenden Kontrolle wurde durch die eingesetzten Beamten eine Alkoholkonzentration von 2,34 Promille festgestellt. Des Weiteren war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Neben diversen Strafverfahren wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Die Autobahnpolizei Winsen bittet geschädigte Verkehrsteilnehmer sich telefonisch zu melden (Tel.: 04171/796200).

Winsen (A39, RF Lüneburg, Parkplatz Grevelau) - Schwerer Verkehrsunfall mit betrunkenem Autofahrer

Am Samstagnachmittag übersah eine 27-jährige Autofahrerin aus Hamburg bei einem Fahrstreifenwechsel den von hinten kommenden Pkw eines 39-jährigen aus Stelle, so dass es zu einem Auffahrunfall gekommen war. Der Pkw-VW des 39-Jährigen geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrere Male. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer des VWs eine Alkoholkonzentration von 0,93 Promille festgestellt werden. Insgesamt wurden bei dem Unfall drei Pkw erheblich beschädigt und vier Personen zum Teil schwer verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste die Autobahn für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben einer Blutprobe wurde auch der Führerschein des VW-Fahrers beschlagnahmt.

Marschacht OT Eichholz - Illegale Müllentsorgung

Am Samstag hatten fleißige Sammler im Rahmen einer Müllsammelaktion der Samtgemeinde Marschacht illegal entsorgten Müll entdeckt. Auf einem Grünstreifen nahe der Eichholzer Straße entlang der B404 hatten Unbekannte u.a. Asbestplatten und Steinwolle entsorgt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Winsen Tel.: 04171/796115).

Egestorf OT Evendorf - Betrunkener Autofahrer verursacht Waldbrand

In der Samstagnacht kam es in Evendorf zu einem größeren Waldbrand, nachdem sich ein 27-jähriger aus dem Landkreis Harburg mit seinem Pkw auf einem unbefestigten Waldweg festgefahren hatte. Dabei entzündete sich das trockene Unterholz, so dass eine Fläche von ca. 2000 m² und der nicht versicherte Pkw verbrannten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Bei dem Fahrer konnte eine Alkoholkonzentration von 1,25 Promille festgestellt werden. Neben einer Blutprobe wurde dem Fahrer der Führerschein abgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell