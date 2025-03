Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW aus Carport gestohlen, Pkw am Fahrbahnrand aufgebrochen

Neu Wulmstorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 30.3.2025, in der Zeit zwischen 21:25 Uhr und 10:00 Uhr, kam es in Neu Wulmstorf zu einem PKW-Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen in einem Carport abgestellten Toyota BZ4X. Die Tat ereignete sich in der Straße Amselpfad. Der Wert des schwarzen Pkw wird auf rund 48.000 EUR geschätzt.

In derselben Nacht wurden zudem in der Gottlieb-Daimler-Straße zwei in Parkbuchten abgestellte BMW aufgebrochen. Die Täter schlugen Seitenscheiben ein und bauten Lenkrad und Multimedia-Einheiten aus den Fahrzeugen aus. Der Schaden beträgt jeweils rund 4.000 Euro.

Die Polizei prüft Zusammenhänge und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 040 33441990.

