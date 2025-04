Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Autofahrer mit rund zwei Promille unterwegs

Nagold (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Mann in Nagold, nachdem er mutmaßlich absolut fahruntüchtig am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Beamte des Polizeirevier Nagold bemerkten kurz nach Mitternacht einen auffällig fahrenden VW, welcher auf der Haiterbacher Straße in Richtung Iselshausen unterwegs war. Die Polizeibeamten hielten den 36-jährigen Autofahrer an und führte im Rahmen einer anschließenden Kontrolle einen Alkoholvortest durch. Da dieser einen Wert von rund 2,0 Promille ergab, brachten die Beamten den alkoholisierten Fahrer für eine Blutprobe in ein Krankenhaus, den Führerschein behielten die Polizeibeamten ein.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell