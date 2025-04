Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Tankstellengebäude - Bitte um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf den Karfreitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude in der Hofäckerstraße am "Illinger Eck" ein. Die Einbrecher verschafften sich unter Einsatz eines größeren Geräts Zutritt zum Gebäude und öffneten im Innenbereich gewaltsam einen Tresor. Die Höhe der Beute liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die in der Zeit zwischen vier und fünf Uhr Wahrnehmungen im möglichen Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

