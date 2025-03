Polizei Paderborn

POL-PB: Räuberischer Diebstahl mit Messer - Ein Mann in Untersuchungshaft

Paderborn (ots)

cr) Zwei Männer im Alter von 31 und 29 Jahren stehen im Verdacht am Samstagnachmittag, 22. März, in einem Lebensmittelgeschäft an der Husener Straße in Paderborn Waren im dreistelligen Bereich gestohlen zu haben. Auf der Flucht zog einer der Tatverdächtigen ein Messer und bedrohte zwei Angestellte. Die Polizei nahm beide wenig später fest.

Mitarbeitern des Geschäftes fielen die beiden Männer gegen 17.00 Uhr auf, als diese mit vollgepackten Taschen den Kassenbereich passierten. Ein Angestellter hielt den 31-Jährigen zunächst fest. Der Mann konnte sich jedoch losreißen. Auf seiner Flucht verlor er seine Tasche mit Diebesgut, geriet ins Stolpern und fiel zu Boden. Der Mitarbeiter setzte sich auf ihn. Als ein weiterer Mitarbeiter ein Messer in der Socke des 31-Jährigen entdeckte, ließen beide von dem Mann ab. Dieser zog das Messer und drohte damit in Richtung der Angestellten. Danach flüchtete er fußläufig zur Husener Straße. In diese Richtung war auch bereits der 29-Jährige geflüchtet, der in der Zwischenzeit das Diebesgut an sich genommen hatte.

Die Polizei konnte die beiden wohnungslosen Männer durch die sofort eingeleitete Fahndung auf der Husener Straße in Höhe Grünebaumstaße vorläufig festnehmen. Aufgrund des räuberischen Diebstahls mit einem Messer befindet sich der 31-jährige Mann mittlerweile in Untersuchungshaft. Der 29-jährige Tatverdächtige ist nach Feststellung der Personalien wieder auf freiem Fuß. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

