POL-PB: Unfallflucht nach missglücktem Überholvorgang

Paderborn (ots) - (md) Am Samstagabend, 22. März gegen 23.50 Uhr brachen Unbekannte über das Dach in ein Unternehmen an der Friedrich-List-Straße in Paderborn ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei wurde über den ausgelösten Einbruchalarm benachrichtigt und durchsuchte Dach und Gebäude, auch einen Diensthund forderten die Einsatzkräfte zur Unterstützung an. Die Suche verlief negativ, offenbar brachen ...

