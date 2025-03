POL-PB: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet mit einem Verkehrsunfall und hohem Sachschaden

Bad Lippspringe (ots) - (cr) Im Zeitraum von Montag, 17. März, bis Donnerstag, 20. März, brach ein Unbekannter in eine Garage in der Adolf-Kolping-Straße in Bad Lippspringe ein. Die Polizei sucht Zeugen. Dem 67-jährigen Eigentümer fiel der Einbruch am Donnerstagmittag beim Öffnen seiner Garage auf, als er den Diebstahl seines Pedelecs und der Sommerreifen feststellte. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu ...

