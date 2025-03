POL-PB: Einbruch in Garage

Büren-Siddinghausen (ots) - (md) Während der Abbauarbeiten eines Baugerüsts an einem Mehrfamilienhaus Am Brüggenweg in Büren-Siddinghausen stürzte am Donnerstag, 20. März, gegen 8.00 Uhr ein Handwerker aus Höhe des ersten Obergeschosses vom Gerüst und kam schwerverletzt in ein Bielefelder Krankenhaus. Der 43-jährige ist Angehöriger der dort tätigen Malerfirma und fiel nach Aussage seiner Arbeitskollegen aus ...

mehr