POL-MTK: Farbschmiererei an Schule +++ Einbruch in Café +++ Falsche Handwerker +++ Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hofheim (ots)

1. Farbschmiererei an Schule,

Eschborn, Dörnweg, Sonntag, 09.02.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 10.02.2025, 07:30 Uhr

(pa)Unbekannte verursachten zwischen Sonntag und Montag einen Schaden an einer Eschborner Schule.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen beschädigten die Täter die Außenwand der Schule mit politisch motivierten Farbschmierereien. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Schriftzug wurde bereits überstrichen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Einbruch in Café,

Hattersheim am Main, Im Nex, Dienstag, 11.02.2025, 02:31 Uhr

(pa)In Hattersheim sind Einbrecher am Dienstagmorgen in ein Café eingestiegen.

Die Täter näherten sich im besagten Zeitraum dem Café in der Straße "Im Nex". Dort öffneten sie gewaltsam die Eingangstür und gelangten so ins Innere. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht und sich an zwei Spielautomaten zu schaffen gemacht hatten, traten sie unerkannt die Flucht an. Die Ermittlungen, insbesondere ob Bargeld oder Gegenstände entwendet wurden, dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet, Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Falsche Handwerker unterwegs,

Hofheim am Taunus-Langenhain, Im Birkenfeld, Montag, 10.02.2025, 14:09 Uhr

(pa)Falsche Handwerker versuchten in Hofheim-Langenhain am Montag mit einer Betrugsmasche an Geld zu gelangen. Die Besitzerin eines Wohnhauses in der Straße am Birkenfeld wurde von zwei Männern angesprochen, die sich als Handwerker ausgaben. Sie gaben vor, ihre Dachrinne reinigen zu wollen. Während den Arbeiten stellten die Betrüger einen angeblichen Schaden auf dem Dach fest, den sie gegen eine Zahlung von mehreren Tausend Euro beheben könnten. Der Betrug fiel gegen 14:10 Uhr einem Bankmitarbeiter auf, der umgehend die Polizei informierte. Die hinzugerufene Streife konnte die Männer, die die Hausbesitzerin zur Bank begleitetet hatten, jedoch nicht mehr ausfindig machen. Die beiden betrügerischen Handwerker waren um die 40 Jahre alt. Einer der beiden hatte kurze schwarze Haare, sowie einen Oberlippenbart. Er war ca. 175cm groß und hatte eine schmale Statur. Sein Komplize war 160cm groß und hatte dunkelblonde, schulterlange Haare. Beide waren mit einem weißen Mercedes Kastenwagen ohne Aufschrift unterwegs.

Sind Ihnen am Montag in der Straße "Im Birkenfeld" oder in der Hauptstraße in Hofheim vor einer Bank verdächtige Personen oder ein weißer Kastenwagen aufgefallen? Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet, Zeuginnen und Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

Generell warnt die Polizei vor der Betrugsmaschen, welche eine zuerst niedrige oder schnelle Arbeitsleistung an der Haustüre anbieten und dann plötzlich eine horrende Summe für eine ungewollte Arbeitsleistung fordern. Stellenweise wird dabei schon mit der ungewollten Arbeit begonnen, diese schlecht ausgeführt und die Opfer in einen Zahlzwang gebracht. Gehen Sie nicht leichtgläubig auf Angebote, die "zu schön um wahr zu sein" erscheinen ein. Lassen Sie sich besser Angebote von bekannten Handwerkern geben. Wenn Sie feststellen, dass Handwerker sie unter Druck setzen wollen, zahlen Sie niemals Geld und verständigen Sie sofort ihre örtliche Polizeidienststelle oder rufen den Notruf 110.

4. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer, Eppstein-Niederjosbach, Zum Zimmerplatz/ Bezirksstraße, Montag, 10.02.2025, 10:56 Uhr

(pa)Ein Pkw kollidierte am Montag in Eppsteiner Ortsteil Niederjosbach mit einem Fahrradfahrer, dieser verletzte sich hierbei leicht. Am Montag um 10:56 Uhr beabsichtigte ein 22-Jähriger mit seinem VW Polo aus Richtung der Straße "Zum Zimmerplatz" die Bezirksstraße zu überqueren um in die Bahnstraße einzufahren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 52-jähriger Rennradfahrer, der die Bezirksstraße in Richtung Eppstein befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung zunächst in ein Krankenhaus.

