POL-MTK: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand+++ Einbruch in Restaurant +++ Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus+++ Sachbeschädigung an Linienbus +++ Verkehrsunfallfluchten

Hofheim (ots)

1. Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet, Hochheim am Main, Aichgasse/Wintergasse, Sonntag, 09.02.2025, 15:41 Uhr

(pa) Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmittag Widerstand bei seiner Festnahme geleistet. Um 15:41 Uhr ging ein Notruf über eine mögliche Trunkenheitsfahrt bei der Polizei ein. Die hinzugerufene Streife konnte einen 34-jährigen Mann am Steuer eines Mercedes in der Aichgasse antreffen und kontrollieren. Der Streife fiel sofort auf, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Dementsprechend sollte er für weitere Maßnahmen zur Polizeistation gebracht werden. Damit zeigte er sich jedoch nicht einverstanden, schlug um sich und sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Auf der Polizeistation wurde ihm von einem Arzt Blut entnommen. Im Anschluss wurde er entlassen. Ihn erwarten nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

2. Einbruch in Restaurant,

Schwalbach am Taunus, Kronberger Hang, Samstag, 08.02.2025, 23:30 Uhr bis Sonntag, 09.02.2025, 10:30 Uhr

(pa)Am Donnerstag sind Einbrecher in Schwalbach am Taunus in ein Restaurant eingestiegen und entwendeten Elektronik und Alkohol. Zwischen Samstag, 23:30 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr warfen die Täter eine Fensterscheibe eines Schwalbacher Restaurants ein und stiegen so in das Objekt ein. Hier durchsuchten sie Theken-/Barbereich. Die Täter entwendeten mehrere Handys, ein Tablet und zwei Flaschen Alkohol. Im Anschluss flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, Bad Soden, Parkstraße, Freitag, 07.02.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 08.02.2025, 22:00 Uhr

(pa)In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten Einbrecher sich Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen und scheiterten. Zwischen Freitag16:00 Uhr und Samstag 07:20 Uhr näherten sich Unbekannte dem Mehrfamilienhaus, schoben einen Rollladen der Souterrain-Wohnung nach oben und versuchten das dahinterliegende Fenster aufzuhebeln. Jedoch scheiterten sie bei ihren Hebelversuchen und flohen unverrichteter Dinge in unbekannte Richtung. Hinweise werden von der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Sachbeschädigung an Linienbus,

Hofheim, S-Bahnhof, Hattersheimer Straße, Montag, 10.02.2025, 00:45 Uhr

(pa)In Hofheim beschädigte ein Unbekannter am Montag einen Linienbus. Gegen 00:45Uhr möchte ein augenscheinlich Betrunkener in einen Linienbus einsteigen. Der Zutritt wird ihm aufgrund seines aggressiven Auftretens verwehrt. Daraufhin schlägt dieser mehrfach mit dem Handy gegen die Windschutzscheibe des Busses und tritt gegen die Einstiegstür. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR an der Windschutzscheibe. Der Beschuldigte flüchtete im Anschluss fußläufig in Richtung Hofheim-Marxheim. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt und europäisch aussehend beschrieben. Er hatte helle, kurz gelockte Haare und trug eine dunkle Winterjacke. Hinweise werden von der Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

5. Auto beschädigt - Verursacher flüchtet, Hofheim, Marxheim, Hunsrückstraße, Mittwoch, 05.02.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 07.02.2025, 14:59 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte in der Zeit von Mittwoch bis Freitag einen Unfall in Hofheim-Marxheim und entfernte sich vom Unfallort. Der Verursacher befuhr die Hunsrückstraße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 10 fuhr er gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda Octavia und verursachte daran einen Schaden von circa 2.000 EUR. Die verursachende Person flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

6. Verkehrsunfallflucht,

Flörsheim, Taunusstraße, Donnerstag, 06.02.2025, 22:40 bis Freitag, 07.02.2025, 13:30 Uhr

(pa)Ein Unbekannter verursachte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Unfall in Flörsheim-Wicker und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verursacher touchierte in der Taunusstraße in Höhe der Hausnummer 20 ein am Fahrbahnrand geparkten BMW X4 und verursachte daran einen Schaden von circa 2.000 EUR. Die Fahrerin oder der Fahrer des bislang unbekannten Fahrzeuges flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 entgegen.

