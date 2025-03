Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter bei Arbeitsunfall

Büren-Siddinghausen (ots)

(md) Während der Abbauarbeiten eines Baugerüsts an einem Mehrfamilienhaus Am Brüggenweg in Büren-Siddinghausen stürzte am Donnerstag, 20. März, gegen 8.00 Uhr ein Handwerker aus Höhe des ersten Obergeschosses vom Gerüst und kam schwerverletzt in ein Bielefelder Krankenhaus.

Der 43-jährige ist Angehöriger der dort tätigen Malerfirma und fiel nach Aussage seiner Arbeitskollegen aus bislang ungeklärter Ursache aus Höher der ersten Etage seitlich vom Gerüst auf den Asphalt. Die Arbeitskollegen alarmierten die Rettungskräfte und leisten erste Hilfe. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert mit dem der Verletzte in eine Klinik nach Bielefeld kam. Laut Notarzt besteht keine Lebensgefahr.

Das Amt für Arbeitsschutz hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

