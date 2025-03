Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Fluchtversuch gestoppt - 26-jähriger Mann unter Drogeneinfluss unterwegs

Delbrück (ots)

(mh) Am Donnerstagmittag, 20. März, flüchtete ein 26-jähriger Autofahrer gegen 13.00 Uhr vor einer Polizeikontrolle an der B64. Nach einer Verfolgungsfahrt stellte der Mann das Fahrzeug schließlich an der Breslauer Straße in Delbrück ab. Auf ihn warten nun diverse Strafverfahren.

Dem Verkehrsdienst der Polizei war der BMW bei einer Geschwindigkeitsüberwachung an der Bundesstraße aufgefallen, da er zu schnell unterwegs war. Die Anhaltezeichen der eingesetzten Kräfte ignorierte der Mann und setzte seine Fahrt in Richtung Delbrück fort. Ein hinterherfahrendes Krad verlor den BMW zunächst aus den Augen. Ein Zivilfahrzeug entdeckte ihn dann kurz vor Delbrück erneut. Wieder versuchte sich der Fahrer der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Dabei missachtete er an drei Kreuzungen rote Ampeln, bog in die Boker Straße und schließlich in das Wohngebiet an der Breslauer Straße ein. Dort beendete der Fahrer seinen Fluchtversuch und stellte den BMW ab.

Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 26-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem bestand der Verdacht, dass er das Auto unter Drogeneinfluss gefahren hatte. Eine entsprechende Blutprobe wurde dem Mann entnommen. Eine geringe Menge Betäubungsmittel stellten die Beamten im BMW sicher. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell