Polizei Paderborn

POL-PB: 15-jähriger Radler bei Unfall verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 20. März, kam es gegen 15.45 Uhr zu einer Kollision zwischen eine Rad- und einem Pkw-Fahrer, bei der der Radler leicht verletzt wurde.

Der 15-Jährige Junge war mit seinem Mountainbike auf dem Radweg parallel zur Paderborner Straße in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs. Ein 60-jähriger VW-Fahrer fuhr parallel dazu in dieselbe Richtung auf der Fahrbahn und beabsichtigte, nach rechts in die Straße Am Almerfeld abzubiegen. Auf Höhe der Fahrradampel kam es zum Zusammenstoß. Der Junge, der einen Helm trug, verletzte sich dabei leicht, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell