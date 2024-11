Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in der Schwetzinger Weinbrennerstraße

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am gestrigen Freitag, im Zeitraum von 15:30 bis 19:15 Uhr, in der Schwetzinger Weinbrennerstraße, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Täter gelangte scheinbar durch das unverschlossene Gartentor des Nachbargrundstückes auf das Grundstück des 74-jährigen Geschädigten. Hier versuchte jener Täter die Terrassentüre, mittels eines Hebelwerkzeuges, gewaltsam zu öffnen. Der Einbruchsversuch schlug allerdings fehl. Der Täter flüchtete unerkannt. Durch die Gewalteinwirkung an der Terrassentüre entstand hingegen ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Täter/ der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen oder unter der Rufnummer des kriminalpolizeilichen Hinweistelefons: 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell