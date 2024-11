Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw erfasst Fußgänger im Bereich der Haltestelle "Heddesheim Sportzentrum" - Zeugenaufruf

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Donnerstagnachmittag (07.11.2024) ereignete sich kurz nach 16:00 Uhr ein Verkehrsunfallgeschehen im Bereich Heddesheim. Zur genannten Zeit stieg ein 17-jähriger junger Mann an der Haltestelle "Heddesheim Sportzentrum" aus der anhaltenden Buslinie 629 und überquerte, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die dortige Ringstraße (K4236). Zeitgleich fuhr eine Pkw-Führerin mit einem blauen Kia an dem haltenden Bus vorbei und erfasste den Fußgänger wohl leicht. Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß scheinbar leicht am Oberschenkel verletzt, schien aber nicht behandlungsbedürftig zu sein. Kurz darauf meldete sich eine Aufsichtsperson des Mannes an der Unfallstelle und nahm Kontakt mit der beteiligten Pkw-Fahrerin auf. Nach einem ersten Informationsaustausch trennte man sich danach wieder. Erst im Nachgang wurde dann die Polizei verständigt.

Die Polizei bittet in diesem Bezug nun um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, als auch die beteiligte Pkw-Führerin selbst werden gebeten, sich bezüglich des Verkehrsunfallvorganges beim örtlich zuständigen Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203/9305-0, zu melden.

