Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße An der Wienbecke ist in der vergangenen Nacht ein Autofahrer verunglückt. Der 21-jährige Fahrer aus Dülmen und seine 21-jährige Beifahrerin aus Dorsten wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Beiden waren zusammen in Richtung Wulfen unterwegs, gegen 2.55 Uhr geriet das Auto plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei Bäume, überschlug sich und kam in einem Feld auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbständig aus dem Auto befreien. Sie wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell