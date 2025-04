Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Seniorin fällt auf "Schockanruf" herein

Recklinghausen (ots)

Im Stadtteil Butendorf ist eine ältere Frau Opfer einer Betrugsmasche geworden. Am späten Mittwochnachmittag bekam die Seniorin einen so genannten "Schockanruf". Am Telefon meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der vorgaukelte, die Tochter der Frau habe eine tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur gegen die Zahlung einer (hohen) Kaution könne die Festnahme der Tochter verhindert werden. Auch eine angebliche Staatsanwältin schaltete sich in das Telefonat ein.

Insgesamt zogen sich die Gespräche etwa anderthalb Stunden hin. Schließlich stimmte die Seniorin einer Geld- bzw. Goldübergabe zu. Als der - so bezeichnete - "Polizeifahrer" an der Adresse der Frau auf der Diepenbrockstraße angekommen war, ging die Seniorin raus und übergab dem Mann die Ersparnisse. Anschließend ging der Unbekannte in Richtung Horster Straße weg. Im Laufe des Abends fiel der Betrug auf - und die Polizei wurde verständigt.

Der "Abholer" wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schlank, kurzes dunkelblondes Haar, bekleidet mit einer dunklen Jacke.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Dieser Betrug ist leider kein Einzelfall. Betrugsversuche per Telefon oder Handy gibt es täglich. In den meisten Fällen reagieren die Angerufenen richtig und legen auf bzw. durchschauen die Masche. Das klappt aber leider nicht immer und darauf setzten auch die Betrüger. Neben dem "Schockanruf" gibt es noch weitere Maschen. Welche das sind und wie Sie sich und Ihre Angehörigen schützen können, haben wir auf unserer Internetseite für Sie zusammengefasst:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

