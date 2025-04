Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 20 Jahre Netzwerkarbeit für mehr Sicherheit zuhause (Korrektur)

Recklinghausen (ots)

Das Polizeipräsidium Recklinghausen ist seit 20 Jahren aktiv im Netzwerk "Zuhause sicher". Schirmherr Herbert Reul, Innenminister des Landes NRW, gratuliert: "Seit Tag eins ist es Ihr Ziel, Einbrechern das Leben schwer zu machen. Zurecht. Denn Einbrüche sind der Albtraum jedes Hausbesitzers und jeder Wohnungseigentümerin."

Der Minister betont, dass die Arbeit im Netzwerk "Zuhause sicher" ein bedeutender Pfeiler in der Prävention von Wohnungseinbrüchen ist. "Es hat sich gezeigt: Ein geschütztes Haus bremst Täter aus", so Reul. "Im besten Fall versuchen die Einbrecher es erst gar nicht."

Das Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz des Polizeipräsidiums Recklinghausen ist engagiert im Netzwerk und berät Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien kostenlos und individuell. Zudem können die Kommissarinnen und Kommissare direkt auf spezialisierte Handwerksunternehmen verweisen, die beim Landeskriminalamt gelistet sind. Ebenfalls verleiht die Polizei-Dienststelle eine Plakette an Eigentümerinnen und Eigentümer, die die Empfehlungen umsetzen.

"Neben den Materialschäden und dem Diebstahl hat so ein Einbruch auch psychologische Folgen für viele Betroffene. Zu wissen, dass jemand unbefugt in die eigenen vier Wände - und damit in die intimste Privatsphäre - eingedrungen ist, das kann ein traumatisieren. Daher legen wir so einen großen Wert auf Prävention und sind für die Zusammenarbeit im Netzwerk "Zuhause sicher" dankbar," sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Im Netzwerk "Zuhause sicher" engagieren sich seit 2005 Polizeibehörden gemeinsam mit Kommunen, Handwerksorganisationen und spezialisierte Unternehmen für stärkeren Einbruchschutz und Brandprävention.

Hinweis: In der Ursprungsmeldung war falsches Zitat verwendet. Bitte verwenden Sie diese Version der Meldung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell