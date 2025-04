Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mehr Sicherheit durch intensive Einsätze

Recklinghausen (ots)

Die Sicherheit in Marl-Mitte und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ist der Polizei Recklinghausen ein wichtiges Anliegen. "Seit den Krawallen an Halloween haben wir unsere Maßnahmen mit den Netzwerkpartnern wie Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen der Stadt Marl, der Vestischen Straßenbahn, Sozialarbeitern und Vertretern des Einkaufszentrums intensiviert. Auch Aktionstage wie dieser zeigen, dass wir nicht nachlassen, wenn es um Sicherheit geht," betont Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen.

Deshalb hat es von Mittwochmittag bis Mittwochabend (23.04.) erneut einen Schwerpunkteinsatz gegeben. Zusammen mit dem KOD der Stadt haben die Beamtinnen und Beamten rund um den ZOB, den Creiler Platz und die angrenzende Planetensiedlung Präsenz gezeigt und einige Bürgergespräche geführt. Außerdem wurde der Einsatz genutzt, um gezielt vor Taschendiebstahl zu warnen.

Im Fokus des Einsatzes standen neben der Bekämpfung von Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität auch die Raser- und illegale Tuningszene sowie Kontrollen hinsichtlich gefährlicher Gegenstände und Messer.

"Durch die regelmäßigen Einsätze der Mobilen Wache und durch gezielte Sondereinsätze wie diesen wollen wir nicht nur Straftaten verhindern, es geht uns auch darum, ein deutliches Signal zu setzen: Wir dulden keine Respektlosigkeiten und verfolgen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent," so Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Die Zahl der Taschendiebstähle stagniert zwar aktuell in Marl, ist aber nach wie vor hoch. "Gerade wo viele Menschen unterwegs sind, nutzen Diebe die Gelegenheit. Die Bekämpfung des Taschendiebstahls bleibt eine Herausforderung", fügt die Behördenleiterin hinzu. "Um die Zahlen zu senken, setzen wir weiter auf Prävention, Bürgernähe und gezielte Fahndung."

Unter anderem hatte die Polizei im Marler Stern einen Infostand zum Thema Taschendiebstahl aufgebaut und mit Passanten darüber gesprochen, wie sie sich besser schützen können und worauf sie achten sollten.

Insgesamt waren in Marl-Mitte am Mittwoch vergleichsweise wenig Menschen unterwegs, was sicherlich auch am regnerischen Wetter gelegen haben dürfte. Insgesamt wurden 25 Fahrzeuge und deren Fahrer bzw. Fahrerinnen überprüft. Dabei fielen mehrere Verstöße auf: Drei Fahrzeugführende nutzten ihr Handy während der Fahrt, drei waren nicht angeschnallt (Gurtverstöße) und bei drei Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung (TÜV) abgelaufen. Außerdem wurden drei Personen kontrolliert, wovon einer einen Platzverweis erhielt.

Während des Einsatzes fiel den Beamtinnen und Beamten ein Kind auf einem E-Scooter auf. Wie sich herausstellte, war das Kind erst 13 Jahre alt - und damit noch zu jung. Erst ab 14 Jahren darf ein E-Scooter genutzt werden. Der E-Scooter war außerdem nicht versichert und die Eigentumsverhältnisse blieben ungeklärt. Der Roller wurde sichergestellt und Anzeigen wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Zulassen des Führens eines solchen Fahrzeugs sowie Diebstahls/Fundunterschlagung gefertigt.

Bei der Überprüfung eines 37-jährigen Marlers, die mit zwei Hunden unterwegs war, hat der Mann die Einsatzkräfte massiv beleidigt. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben.

Die Polizei wird auch künftig in Marl-Mitte Präsenz zeigen und die Sondereinsätze fortsetzen, um weitere Verbesserungen zu erzielen.

