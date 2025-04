Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Polizei bittet nach sexueller Belästigung um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Am Ostermontag wurde eine Frau aus Herten im Bereich der "Allee des Wandels" sexuell belästigt. Die 49-Jährige war gegen 13:20 Uhr joggen und in Richtung Disteln unterwegs. Gegen 13:20 Uhr kam ihr ein bislang unbekannter Mann auf dem Fahrrad entgegen. Er soll sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert haben. Nachdem die Hertenerin ihn lautstark anschrie, fuhr er in Richtung Halde davon.

Personenbeschreibung:

- 50-55 Jahre alt - ca. 1,85 -1,90 Meter - sportliche Figur - helle Haare- dunkler Fahrradhelm - neongelbe Jacke (unten schwarz) - lange schwarze Hose - schwarzes Fahrrad

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell