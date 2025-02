Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Dresden (ots)

Am Montagabend, den 24. Februar 2025, gegen 22:40 Uhr, erschien eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige an der Wache des Bundespolizeireviers Dresden-Hauptbahnhof, um ein Gewaltdelikt zu melden. Die Frau blutete an der Nase, und ihre Jacke war blutverschmiert. Sie gab an, dass sie kurz zuvor im Bereich der Prager Straße von zwei weiblichen Personen mit der Faust geschlagen wurde.

Aufgrund der sichtbaren Verletzungen wurde umgehend der Rettungsdienst alarmiert. Die Frau wurde medizinisch versorgt und anschließend ärztlich weiterbehandelt.

Die Beamten der Bundespolizei begaben sich daraufhin unverzüglich zum Tatort und konnten die beiden mutmaßlichen Angreiferinnen feststellen. Es handelt sich um eine 18-jährige somalische Staatsangehörige sowie eine 13-jährige marokkanische Staatsangehörige. Beide wurden zuständigkeitshalber an die Polizei Sachsen übergeben, die die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen hat.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell