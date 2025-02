Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Auseinandersetzung am Wiener Platz

Dresden (ots)

Am Abend des 22. Februar 2025 wurden Beamte der Bundespolizei Dresden durch Zeugen über einen offensichtlich verletzten, blutenden Geschädigten informiert. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es im Bereich des Wiener Platzes und am Eingang des Hauptbahnhof Dresden zu einer Auseinandersetzung zwischen dem verletzten Geschädigten und mehreren Personen gekommen war.

Der Geschädigte wurde mit Flaschen beworfen und am Boden liegend getreten. Zudem wurde Reizgas auf ihn gesprüht.

Nach der Tat flüchteten die tatverdächtigen Personen in Richtung Wiener Platz. Die Beamten der Bundespolizei leiteten umgehend die Erstversorgung des Geschädigten ein und forderten einen Rettungswagen an. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 33-jährige Geschädigte aus Algerien zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung hatte. In seiner Jackentasche wurde ein Cliptütchen mit einer grünen pflanzlichen Substanz, vermutlich Cannabis, sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden.

Die Fahndung im Nahbereich verlief erfolgreich. Ein tatverdächtiger 19-jähriger tunesischer Staatsangehöriger konnte gestellt werden. Dieser zeigte sich unkooperativ und versuchte, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, während gegen den 33-Jährigen ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz geführt wird. Die weiteren Ermittlungen werden zuständigkeitshalber von der Polizei Sachsen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell