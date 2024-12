Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ibach: Spiegelstreifer mit unbekanntem Pkw - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.12.2024, gegen 17:20 Uhr, ist es auf der L 150 nach der Ibacher Kluse zu einem Streifvorgang zweier Fahrzeuge gekommen. Eine 24jährige Pkw-Fahrerin war unterwegs in Richtung St. Blasien. Im Kurvenbereich kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Dieses habe die Fahrbahnmitte überschritten, sodass es zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel kam. Die 24Jährige wendete ihr Fahrzeug und kehrte unmittelbar an die Unfallörtlichkeit zurück. Dort konnte lediglich ein Spiegelgehäuse festgestellt werden. Das Gehäuse dürfte von einem grauen Pkw Mercedes A-Klasse stammen. Wer Angaben zum nicht bekannten Unfallbeteiligten machen kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier in Bad Säckingen, 07761 934-0, in Verbindung setzen.

