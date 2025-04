Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Straße Schöttelkamp wurde am Montagabend in ein Reihenhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf, und durchsuchten dann unter anderes das Schlafzimmer nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Gladbeck:

Auf der Josefstraße sind unbekannte Täter am Oster-Wochenende in eine Kindertagesstätte eingebrochen. Die Tat wurde am Montagnachmittag festgestellt und gemeldet. Die unbekannten Täter hatten ein Fenster eingeschlagen und sind ins Gebäude (Toilettenraum) eingestiegen. Von dort gingen sie dann in weitere Räume und öffneten diverse Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter durch ein Fenster im Wachraum, das sie von innen geöffnet wurde. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Waltrop:

Auf der Isbruchstraße wollten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag in ein Eiscafé einbrechen. Zwischen 3.45 Uhr und 4.10 Uhr versuchten zwei Personen das Eisausgabefenster und die Eingangstür aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Die Tat wurde teilweise von einer Videokamera aufgezeichnet. Ein Täter konnte als etwa 1,70m groß beschrieben werden, er trug einen hellen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Nik..." und dunkle Handschuhe. Der andere Täter war dunkel gekleidet.

Wer Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

