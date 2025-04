POL-RE: Waltrop: Hoher Sachschaden nach Unfall - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Zwei unbekannte Jugendliche entrissen einer 20-Jährigen am Sonntagnachmittag eine Handtasche. Die Gladbeckerin war gegen 16:30 Uhr zu Fuß an der Schachtstraße unterwegs, als zwei Unbekannte sie plötzlich aufforderten, ihre Tasche auszuhändigen. Als sie dies verweigerte, schlug eine der Personen der 20-Jährigen ins Gesicht und entriss ihr die Tasche. Zusammen rannten die Täter in Richtung ...

mehr