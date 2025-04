Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Am Samstag in der Zeit von 11:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Wohnungstür auf der Ringstraße auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten nach ersten Informationen mit einem Tresor, Bargeld und Schmuck. Wenige Stunden vor dem Einbruch hielt sich laut Angaben der Anwohnerin ein unbekannter Mann (ca. 1,70 Meter, dunkelblondes Haar) im Treppenhaus auf. Ob die Person mit der Tat in Verbindung steht, ist derzeit unklar.

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag entwendeten unbekannte Täter unter anderem eine Rüttelplatte von der Ladefläche eines Firmenfahrzeuges. Der Sprinter stand auf der Christinenstraße. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Marl:

Unbekannte hebelten die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses auf dem Ovelheider Weg auf. Im Wohnhaus öffneten sie gewaltsam weitere Türen und durchsuchten offensichtlich mehrere Räume nach Diebesgut. Mit mehreren Armbanduhren flüchteten sie. Der Einbruch passierte in der Zeit von Samstag (23:20 Uhr) bis Sonntag (02:18 Uhr).

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell