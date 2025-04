Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 13.04.25 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Hoher Sachschaden an umgestürztem Traktor

Der 16-jähriger Lenker eines Traktors mit angebautem Grubber befuhr am Samstag gegen 13.00 Uhr die K 8261 von Hundersingen in Richtung Herbertingen. Beim Abbiegen in den Pfründnerweg kam das Gefährt aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte die dortige Böschung hinunter und kam auf der rechten Seite in einem Acker zum Liegen. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. An dem hochwertigen Traktor und der angehängten Arbeitsmaschine entstand ein Schaden von ca. 160.000,00 Euro.

Bad Saulgau

Junger Mann wird mit Stein traktiert

Ein 19-jähriger Mann hielt sich am frühen Sonntagmorgen an einem Spielplatz an der Liebfrauenstraße auf und rauchte. Eine unbekannte männliche Person kam dann auf ihn zugelaufen und warf ihm einen Stein an den Kopf. Weiter schlug er dem jungen Mann mit einem Stein mehrmals auf den Kopf. Insgesamt zog sich der Geschädigte drei Platzwunden am Kopf zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Eine Täterbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Sigmaringen

Betrunkener bedroht Passanten

Mehrere Passanten bedrohte ein 24-Jähriger am Samstagabend im Bereich des Bahnhofs in Sigmaringen. Grundlos ging der Mann auf mehrere Passanten zu und bedrohte diese mit einem Messer und einem Schlagring. Der Mann konnte von den hinzugerufenen Einsatzkräften angetroffen und durchsucht werden. Dabei kamen auch das Taschenmesser und der Schlagring zutage. Beides wurde beschlagnahmt. Gegen den Aggressor, der einen Atemalkoholwert von über 2 Promille aufwies, wird nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell