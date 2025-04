Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mann bedroht Polizisten und wird festgenommen

Argenbühl (Landkreis Ravensburg) (ots)

Eine Spezialeinheit der Polizei hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 56-Jährigen festgenommen, nachdem dieser Polizeibeamte mit Macheten bedroht hatte. Die Polizisten waren gegen 23 Uhr alarmiert worden, weil der 56-Jährige in einem Teilort handgreiflich gegenüber Familienangehörigen wurde. Als die Beamten eintrafen, bewaffnete sich der 56-Jährige mit zwei Macheten und hielt diese drohend gegen die Einsatzkräfte. Im weiteren Verlauf warf er einen brennenden Gegenstand nach den Polizisten, die diesen mittels Feuerlöscher löschen konnten. Eine mittlerweile nachalarmierte Spezialeinheit der Polizei kam in den frühen Morgenstunden mittels eines Polizeihubschraubers vor Ort und nahm den 56-Jährigen unter dem Einsatz eines Tasers fest. Der alkoholisierte Mann wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren und beschlagnahmten unter anderem die Macheten sowie weitere Hieb- und Stichwaffen. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen den 56-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung gegenüber der Familienmitglieder, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Bedrohung und des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung ermittelt. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr am Einsatzort.

