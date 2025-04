Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Unbekannte beschädigen Cabrio

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Cabrio in der Jahnstraße, als dieses zwischen 20:00 Uhr und 01:20 Uhr dort geparkt wurde. Der oder die unbekannten Täter besprühten die Beifahrertür mit einem Graffiti und beschmierten den gesamten Innenraum des Fahrzeugs mit einer roten flüssigen Farbe. Durch die Schmiererei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell