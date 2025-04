POL-PDNR: Verkehrsunfall - PKW auf dem Dach

Neuwied (ots) - Am 24.03.2025 kam es in den Abendstunden zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Vettelschoß in der Straße "Auf der Höhe". Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge an die Kriminalinspektion Neuwied zu übermitteln. Rückfragen bitte an: Kriminalinspektion Neuwied ...

mehr