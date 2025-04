Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Vettelschoß - Zeugen gesucht

Neuwied (ots)

Am 24.03.2025 kam es in den Abendstunden zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Vettelschoß in der Straße "Auf der Höhe". Zeugen werden gebeten jedwede Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge an die Kriminalinspektion Neuwied zu übermitteln.

