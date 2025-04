POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessung

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Bereich der Bundesstraße 42 bei Linz sowie in Dattenberg. Frontalzusammenstoß auf der B42 Gegen Nachmittag befuhr eine 71-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 42 in Richtung Erpel. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die ...

