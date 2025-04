Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfälle mit Personenschaden auf der B42 und in Dattenberg

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Bereich der Bundesstraße 42 bei Linz sowie in Dattenberg.

Frontalzusammenstoß auf der B42

Gegen Nachmittag befuhr eine 71-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 42 in Richtung Erpel. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn, wo sie seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 27-jährigen Fahrerin kollidierte. Trotz eines Ausweichversuchs der 27-Jährigen konnte der Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Bundesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

Die 71-jährige Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, während die 27-jährige Fahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Fahrradunfall in Dattenberg

Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem weiteren Unfall in Dattenberg. Ein Kind kollidierte mit einem geparkten Pkw, als es mit seinem Fahrrad unterwegs war. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

