Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofes Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 03.04.2025, führten Beamte der Bereitschaftspolizei Koblenz in den Nachmittags- und frühen Abendstunden Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofes Altenkirchen durch. Hierbei wurden mehrere Personen überprüft, wobei keine rechtlichen Verstöße festzustellen waren. Die Polizeiinspektion Altenkirchen beabsichtigt, die Maßnahmen, auch mit Unterstützungskräften, in den nächsten Wochen und Monaten fortzuführen.

